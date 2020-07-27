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Haberler İzmir Kadınlardan tepki: Öldürmesi mi gerek

Kadınlardan tepki: Öldürmesi mi gerek

Kadınlardan tepki: Öldürmesi mi gerek
Giriş Tarihi: 27.7.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçtiğimiz çarşamba günü konser çıkışı evlerine giden Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) yaklaşarak sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Ümit U, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İki kadının şikayetçi olduğu Ümit U, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Merve Çavuşoğlu, "Sözlü tacizin ciddi olmadığını söylüyorlar. O adamın illa bana dokunması, öpmesi, beni öldürmesi gerekmiyor" dedi.

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