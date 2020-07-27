Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Rasulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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