Rasulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.