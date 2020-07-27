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Haberler İzmir Rasulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı

’da bomba yüklü motosiklet patladı

Rasulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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