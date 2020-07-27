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Haberler İzmir Yaralanan orman memuru şehit oldu

Yaralanan orman memuru şehit oldu

Yaralanan orman memuru şehit oldu
Giriş Tarihi: 27.7.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da makilik alanda çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giderken devrilen arazözde yaralanan Sedat Sagun (32), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Kazada şehit sayısı 3'e yükseldi. Çayırlı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de takviye olarak gönderildi. Arazöz, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaralanan Sedat Sagun hastaneye kaldırıldı. Sagun'un dün şehit olduğu öğrenildi.

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