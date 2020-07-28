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Haberler İzmir 2 gündür kayıp olan adam kazada ölmüş

2 gündür kayıp olan adam kazada ölmüş

2 gündür kayıp olan adam kazada ölmüş
Giriş Tarihi: 28.7.2020

İzmir Torbalı'da iki gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hüseyin Türkdoğan, yol kenarındaki bir su kanalında ölü bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde cesedin bulunduğu noktada detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Hüseyin Türkdoğan'a bir aracın çarptığı ve çarpma sonucunda su kanalına düştüğü ve olay yerinde can verdiği iddia edildi.

ÖMER DUR

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