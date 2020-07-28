600 liralık ölüm

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki evde gerçekleşen arkadaş buluşmasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Umur Alpyörük'ün (23), uyuşturucudan öldüğü kesinlik kazandı. 4 arkadaşın buluştuğu ve ölümle sonuçlanan esrar partisinin detaylarına Yeni Asır ulaştı.

UYUŞTURUCU PARTİSİ

Olay, Bostanlı 1789 sokak içerisinde bulunan bir apartmanın 5. katında cumartesi gecesi yaşandı. Ailesi evde olmayan Cemil Biran Çevik, yakın arkadaşları olan Mehmet Atakan Aytuğ, Fevzi Okan Siypak ve Umur Alpyörük'ü eve davet etti. Gençler, evde düzenlemeyi planladıkları uyuşturucu partisi için Karşıyaka'da bir satıcıdan 600 lira karşılığında 1.5 gramlık sentetik hap satın aldılar.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Akşam yemeğinin ardından alkol almaya başlayan gençler sonrasında ise uyuşturucu kullandı. Arkadaşlarının verdiği ifadeye göre Umur Alpyörük, uyuşturucunun etkisiyle kontrolünü kaybetmeye başladı. Kendini balkondan aşağı atmaya çalışan Alpyörük'ü arkadaşları kurtardı. Arkadaşlarının kendisine gelmesi için banyoya götürdükleri Umur Alpyörük duşa kabin camlarını kırıp duvarlara kafa atarak kendisine zarar verdi.





KORİDORDA YERE YIĞILDI

Umur Alpyörük kendisini banyodan dışarı atıp koridora çıktığında ise olduğu yerde yığılıp kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen polis ölen gencin arkadaşlarını gözaltına alırken, gençlerin verdiği ifadelerin birbirleriyle uyuştuğu öğrenildi. Polis bir gencin ölümüne neden olan zehir tacirini yakalamak için operasyon başlattı.

Fatih ŞENDİL