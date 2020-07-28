  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

'in Karşıyaka ilçesinde aracın üstündeki cama bölmeye çıkıp direksiyonu da ayağıyla idare eden magandanın ehliyetine el konuldu. Şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

28.07.2020, 18:36

Edinilen bilgiye göre olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen A.A. isimli şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASININ ARDINDAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İlginç görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Plakadan yola çıkılarak kimliği belirlenen sürücü A.A., ekipler tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.






haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA