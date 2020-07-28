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Haberler İzmir Ben de cinayete kurban gitmek istemiyorum

Ben de cinayete kurban gitmek istemiyorum

Ben de cinayete kurban gitmek istemiyorum
Giriş Tarihi: 28.7.2020

İzmir Bornova'da 2 çocuk annesi Suna B. (30), boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ceyhun B'den ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Sonum Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum" dedi. 8 yıl önce evlendiği Ceyhun B'den sürekli şiddet gören kadın 1 yıl önce eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Ceyhun B, bir başka tartışmada Suna B'nin boğazını sıktı. Bu kez boşanma davası açan genç kadın, "Bu adam beni sürekli tehdit ediyor, ölmek istemiyorum" diye feryat etti.

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