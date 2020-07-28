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Haberler İzmir İzmir Adliyesi’nin büyük kaybı! Başsavcı Vekili hayatını kaybetti

Adliyesi’nin büyük kaybı! hayatını kaybetti

Vekili Ömer Akıncı. geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti. Akıncı’nın vefat haberi tüm yargı camiasını yasa boğdu. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

İzmir Adliyesi’nin büyük kaybı! Başsavcı Vekili hayatını kaybetti

28.07.2020, 08:53

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Öner Akıncı geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti.

Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de ailesinin yanında bulunan Akıncı'nın burada gece saat 01:00 sıralarında rahatsızlandığı ve vefat ettiği öğrenildi.

Başsavcı Vekili'nin cenazesinin Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Balıkesir'den kaldırılacağı belirtildi. Meslektaşları tarafından çok sevilen Alkıncı'nın vefatıı adli camiayı yasa boğdu. 50 yaşındaki Akıncı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twettır hesabından yayınladığı mesajda, "Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.

SABAH/ NAZİF KARAMAN

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