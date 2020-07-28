“İzmir’de dengeler değişecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM seçimi sonuçlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Soyer, "İzmir'de siyasi dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle daha umutluyum. Şimdiye kadar yürüyen bir siyasi statüko vardı bu değişiyor" dedi. Soyer, PM olmasını ısrarla istediği ve seçilen Rıfat Nalbantoğlu için ise, "Hak ettiği bir başarı" dedi. "İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın PM dışında kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Soyer, "Bu görevler, birer nöbettir. Nöbet süresi dolduğunda o arkadaşlar, nöbeti bir başka arkadaşa devreder. Tuncay Özkan milletvekilimizin PM'ye girememesine başka bir anlam yüklemeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. İzmir'den Yüksek Disiplin Kurulu'nda 1, Parti Meclisi'nde ise 4 kişinin yer almasını da değerlendiren Başkan Soyer, "İzmir delegasyonundan pek çok arkadaşımız bu görevlere layık donanımdadır. Bunu önemsiyoruz. İzmir, Parti Meclisi'ndeki arkadaşlarla yepyeni bir güç kazandı, vizyon kazandı. Son derece parlak noktadayız" ifadelerini kullandı. Rıfat Nalbantoğlu ise, "İzmir'de parti içi dengeler değişecek mi?" sorusuna "Zaten düzgün siyaset, partimizi büyütecek bir denge kurulamıyordu. Bunun farklı sebepleri vardı. Bazı dengelerin kurulmasına sağlayacağız" yanıtını verdi.



4 MYK üyesi SEÇİLEMEDİ

KURULTAYDA Tuncay Özkan'ın yanı sıra 3 Merkez Yönetim Kurulu üyesi daha PM'ye giremedi. Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu PM dışı kaldı. 222 adayın seçime girdiği PM için yüzde 33'lük kadın kotası ve yüzde 20'lik gençlik kotası uygulandı. CHP'de kadın kotasına takılan isimler Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Ali Çelebi ve Cemal Canpolat'ın da aralarında 9 isim oldu.



BAŞÖRTÜLÜ ADAY PM'DE

CHP'DE 37. olağan kurultayda bir ilk de gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan ve başörtülü olması nedeniyle çok konuşulan avukat Sevgi Kılıç 365 oy alarak listede 71'nci sırada yer aldı. Sevgi Kılıç, cinsiyet kotasından yararlandı ve PM üyesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında sık sık yer verdiği apartman görevlileriyle ilgili yaptığı açılım ise seçimlerde kabul görmedi. İstanbul'da apartman görevlisinin kızı olduğu belirtilen Esra Dirican PM'ye seçilemedi.



BAYIR'DAN SOYER'E TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 163 oy alarak PM'ye giremedi. Sert değerlendirmelerde bulunan Bayır, "Partide ortadan kaybolanlar PM'ye girdi. Tunç Bey benim için delegelere yemek verseydi herhalde ben de seçilirdim. Önseçim yapıldığında herkes boyunun ölçüsünü alır. Listede olmamama rağmen aday oldum. İzmir'in 56 delegesi var. 163 oy aldım. Bu gerçekten önemli bir rakam. Üzüldüğüm noktalar var. Partiyi belediye başkaları dizayn etmeye çalışıyor. Seçim öncesi pazarlıklar oldu. Ama önerilen isimler arasında genç ve kadınlar yok. Neredeler? Örgüt harcandı, yanlış yapıldı. Belediye başkanlarının dayattığı isimler beni rahatsız etti" dedi.