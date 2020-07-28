  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

'de ormanlık alanda operasyonu

'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

28.07.2020, 17:13

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde ormanlık alana uyuşturucu madde üretmek maksadıyla yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş boyları 1,5 ve 2,5 metre arasında değişen 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA