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Haberler İzmir İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

'in Konak ilçesinde, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan 'ın (21) tren rayları yakınında cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın aldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

28.07.2020, 09:09

Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1550 sokak yakınında, tren rayının yanında hareketsiz şekilde yatan bir kişi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan soruşturmada ölen kişinin, cezaevinden bir süre önce izinli çıkan Yağız Çakmak olduğu tespit edildi.



Çevrede yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili aparatlar bulundu. Çakmak'ın gündüz saatlerinde bulunduğu yere geldiği ve burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Yağız Çakmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, yaplılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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