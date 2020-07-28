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Haberler İzmir Kumardan kaçtılar, sosyal mesafe kuralına takıldılar

Kumardan kaçtılar, sosyal mesafe kuralına takıldılar

Kumardan kaçtılar, sosyal mesafe kuralına takıldılar
Giriş Tarihi: 28.7.2020

İzmir Bornova'da, jandarmanın kumar operasyonu sırasında kilitli kapıları zaman kazanmak için açmayarak kumar malzemelerini yok eden 18 kişi, bu kez sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları için ceza yedi. Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri giren ekipler, baskın sonrası tek tek 18 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesti. Filmlere konu olan baskın önceki gün Gökdere mahallesindeki işletmede yaşandı. Bornova İlçe Jandarma ekipleri, kafeye baskın yaptı. Ancak kumarcılar kapıları kilitleyerek suç unsuru oluşturacak malzemeleri yok ettiler. Ekipler kapıyı kırıp girdiklerinde 18 kişiyi masada sohbet ederken buldu. Ancak 4'ü kadın 18 kişi bu kez pandemi kurallarını ihlal etmekten ceza işleme maruz kaldı.

FATİH ŞENDİL

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