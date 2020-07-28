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Haberler İzmir Kurban Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak?

'nda 'de hava nasıl olacak?

'na kısa bir süre kaldı. Bayram planlarını yapanlar hava durumunu da merak ediyor. Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin raporu yayımladı. Peki 'de hava nasıl olacak? İşte İzmir hava durumu...

Kurban Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak?

28.07.2020, 17:35

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de İzmir ve Ege Bölgesi'nde bayram boyunca sıcak havanın etkili olacağını ve yağış beklenmediğini bildirdi. Kurban Bayramı tatili süresince İzmir ve Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İzmir'de bayramın 1, 2 ve 3. günü hava sıcaklığının 37-38 derece civarında olacağı, bayramın 4. günü ise biraz düşerek 35 derece civarına ineceği tahmin ediliyor.

İHA

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