Bize de haklarımızı ver Başkan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan belediye şirketlerinin kadrosuna geçen işçilerle ilgili geçtiğimiz günlerde attığı adımın ardından, İzmir Metro A.Ş.'deki KHK'li işçilerden de çağrı geldi. İzmir Metro A.Ş'ye bağlı KHK'lı temizlik işçileri, sosyal medya üzerinden Soyer'in İZENERJİ şirketindeki KHK'li işçilere verdiği sosyal haklardan kendilerini de yararlandırması çağrısında bulunarak, "Başkan bizi unutma" dedi.



133 İŞÇİYİ UNUTTU

KHK sürecinin 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi KHK'lı işçilerin DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesindeki sosyal haklardan faydalanmasını sağlayan ek sözleşme protokolü töreni geçtiğimiz günlerde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "İZENERJİ şirketimizde, 3 bin 664 çalışanımız bu haktan yararlanacak. Diğer şirketlerimiz ile birlikte toplamda 4 bin 198 çalışanımızın mağduriyetlerini gideriyoruz" diye konuştu. Ancak, Soyer'in bu sözüne rağmen İzmir Metro A.Ş. bünyesindeki KHK'lı 133 temizlik işçisi için bir adım atılmadığı ortaya çıktı.





'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET'

SOSYAL medya üzerinden Başkan Soyer'e seslenen İzmir Metro A.Ş. temizlik işçileri, 'eşit işe eşit ücret' sözünü hatırlatarak "Bizler de ücret zammı ve sosyal haklarımızı istiyoruz. 1 Temmuz itibariyle KHK sürecinin bitmesi ile birlikte Soyer'in, İZENERJİ şirketinde çalışan KHK'lı personellere vermiş olduğu ücret ve sosyal haklar, ikramiyeyle birlikte aylık ortalama yüzde 48 zama denk geliyor. Metro A.Ş.'de KHK'lı 133 temizlik personeli unutuldu. Başkan Soyer'den bize de haklarımızı vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ