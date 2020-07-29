Dikili’de çözülemeyen 20 yıllık su sorunu

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi sakinleri, yaklaşık 20 yıldır her yaz günlerce su kesintisi yaşadıklarını söyledi. Kışın 80 hanede yaşamın olduğu mahallede, yaz aylarında bu sayı 450'ye çıkıyor. Mahalleli, uzun yıllardır devam eden sorun için kalıcı bir çözüm bekliyor. İçme suyu şebekesinin geçen yıl yenilendiğini anlatan vatandaşlar, kuyularda yeterli su olmadığını dile getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, son yıllardaki yazlık yapılaşma nedeniyle su tüketiminin arttığını belirtti.