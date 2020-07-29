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Haberler İzmir İzmir Çesme’de bayram hazırlıkları tamamlandı

İzmir Çesme’de bayram hazırlıkları tamamlandı

İzmir Çesme’de bayram hazırlıkları tamamlandı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

YAZ sezonu nedeniyle hareketli günler geçiren Çeşme'de, Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu artırması bekleniyor. Bayram rezervasyonları otellerde doluluk oranında artış yaşanacağını gösterirken, oteller ve butik oteller, misafirlerinin sağlıklı bir ortamda bayram tatili yapabilmeleri için bütün tedbirleri aldı. Öte yandan, yetkililer de korona virüs tehlikesinin geçmediğini, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekipleri de kendi görev bölgelerinde ek tedbirler aldı.

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