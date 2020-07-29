İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı.
DEFALARCA ATEŞ AÇTI
Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.
İzmir'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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