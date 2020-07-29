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Haberler İzmir İzmir'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, görüntülerin paylaşıldığı da tepki gösterildi.

İzmir'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

29.07.2020, 18:24

İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı.

DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.








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