Haberler İzmir İzmir'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

İzmir'de trafikte aracından havaya ateş açan sürücüye tepki

İzmir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da tepki gösterildi.

29.07.2020, 18:24