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Haberler İzmir Mahkeme sürecine herkes saygı duymalı

Mahkeme sürecine herkes saygı duymalı

Mahkeme sürecine herkes saygı duymalı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gezi olaylarının organizatörlerinden olduğu ifade edilen Osman Kavala'nın tutukluluğunun kaldırılmasına yöne-lik açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, hiçbir devlet veya kişinin Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremeyeceğini belirterek, "FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, Halkbank eski Genel Müdür Yardım-cısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci baş-lamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir" diye konuştu.

'KİMSE EMİR VEREMEZ'

Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen sürece herkesin saygı duymak zorunda olduğunu aktaran Aksoy, "Elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

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