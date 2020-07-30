İzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım" diye eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar (33), 5 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturdu. Uçar'ın ismi romanla yeniden gündeme geldi. Uçar, "Yazdıklarım gerçekten basılmaya değerse bir yayınevi değerlendirecektir" dedi.
5 yıl sonra yazar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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