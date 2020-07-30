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Haberler İzmir ‘İspiyoncu’ dedi delik deşik etti

‘İspiyoncu’ dedi delik deşik etti

Bayraklı’da alacak meselesiyle başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. , başka kadınlara çiçek gönderdiğini karısına söyleyen akrabası ’i bıçaklayarak öldürdü.

‘İspiyoncu’ dedi delik deşik etti
Giriş Tarihi: 30.7.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Servet Bikeç (32) kendisini karısına ispiyonladığını düşündüğü akrabası Yavuz Demir'i (27) bıçaklayarak öldürdü.

DEMİR'İ EVİNE ÇAĞIRDI
Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bayraklı Dünya Barış Anıtı yakınlarında meydana geldi. Servet Bikeç, bir süre önce akrabası Yavuz Demir'e aracını sattı. Çiçekçi dükkanı olan Demir'in dükkanından satın alıp iddiaya göre başka kadınlara götürdüğü çiçeklerin parasını ödemeyen Bikeç ile Demir arasında telefonda tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma, otomobilin satışı sonrası paranın tahsil edilememesi ve araç üzerindeki trafik cezaları nedeniyle daha da büyüdü.



SOKAK ORTASINDA KAVGA
BİKEÇ Demir'den aracın parasını isterken Demir de, Servet Bikeç'in karısını arayarak, kocasının kadınlara çiçek gönderdiğini ve bunların parasını ödemediğini söyledi. Bunun üzerine tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce 2 çocuk babası Servet Bikeç, Yavuz Demir'i evine çağırdı. Demir'in eve gelmesi üzerine gerginlik daha da büyüdü. İki akraba sokak ortasında kavga etmeye başladı. Servet Bikeç, yanında getirdiği bıçak ile Yavuz Demir'i yaraladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken Servet Bikeç ise olay yerinden kaçtı.



HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, kısa süre sonra yaralı Demir'in ağabeyi olay yerine geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan 1 çocuk babası Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bikeç ilk ifadesinde, Demir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, ayrıca Demir'in, kadınlara çiçek gönderdiğini eşine söylemesi üzerine tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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