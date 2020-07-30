İzmir otogarında bayram yoğunluğu

İzmir'de, Kurban Bayramı nedeniyle Şehirler arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. İzmir'de, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar memleket ve tatil bölgelerine gitmek için Şehirler arası Otobüs Terminali'ne akın etti.

Otogar girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçüldü. Ayrıca, peron önlerinde bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Öte yandan, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde günde ortalama 700 aracın otogardan çıkış yaptığı, bayram nedeniyle bu sayının 850'ye çıktığı öğrenildi.

DHA

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