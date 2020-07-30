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'de trafikte havaya ateş açan yakalandı

'de otomobille seyir halindeyken camdan tabancayla havaya ateş açtığı ileri sürülen yakalandı. Şüphelinin, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İzmir'de trafikte havaya ateş açan maganda yakalandı

30.07.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,14:50

İzmir'de, otomobille seyir halindeyken camdan tabancayla havaya ateş açtığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.


Kaynaklar'da onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan sürücü, tabancasını çıkardı, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü, 35 KNT 80 plakalı otomobiliyle yoluna devam etti. Olay anı, otomobilin arkasında seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmayla ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

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