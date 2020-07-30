Meğer herkesi böyle kandırıyormuş! Jandarmanın dikkati yakalattı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir kişinin Denizli-İzmir kara yolu Bakırlı mevkisindeki trafik ışıklarında bekleme yapan araç sürücülerinden para istediğini fark etti.

Sol kolunu elbisesine gizleyen Yaşar A'nın (45) kendisini engelli olarak gösterip vatandaşların duygularını istismar ettiğini tespit eden jandarma, bu şahsın hırsızlık suçundan kaydı olduğunu da belirledi.

Bu arada jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, Yaşar A'nın ekipleri fark edince kolunu çıkardığı görülüyor.

Yaşar A, işlemlerinin ardından belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

AA

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