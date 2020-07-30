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Haberler İzmir Park kavgasında ölümden döndü

Park kavgasında ölümden döndü

Park kavgasında ölümden döndü
Giriş Tarihi: 30.7.2020

İzmir'de bir kadın park kavgası yaşadığı kişi tarafından sert bir şekilde itildi. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan kadın kafasını da otomobilin kapısına vurdu. Balçova'da bulunan Ata Caddesi'nde bir kadın bir dükkanın önüne otomobilini park etti. Park ettikten sonra dükkanın içerisinden çıkan kişi ile tartışmaya başladı.

KAFASINI KAPIYA ÇARPTI
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şahıs kadını sert bir şekilde itti. Darbenin etkisiyle geriye doğru sendeleyen talihsiz kadın yola düşerken, kafasını otomobilinin kapısına çarptı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki çekti.

MERT ALPDÜNDAR

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