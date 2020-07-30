Scooter tartışması ortalığı karıştırdı

İstanbul'da 'Martı' isimli firmanın elektrikli scooterını kullanan bir kişiye trafik düzeni kurallarına uymadığı gerekçesi ile 132 lira trafik cezası kesildi. Scooter sürücülerine İzmir'de de ceza yazılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. İzmir Valiliği elektrikli scooter kullanımı konusunda ülke genelindeki uygulamanın dışında İzmir'e özel bir karar olmadığını açıkladı. Avukat Efe Alper, scooterlar için yapılmış yasal bir düzenleme olmadığı için ceza yazılmasının doğru olmadığını savunurken avukat Murat Üstündağ ise hem kendi can güvenliklerini tehlikeye atanlara hem de trafikte sürücülerini tehlikeye düşürecek şekilde kullananlara ceza kesilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi.

METİN BURMALI

İzmir Valiliği'nden "elektrikli scooter kullananlara ceza" haberlerine yalanlama