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Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika haberine göre, İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 25 arazöz ve 8 dozerle karadan çalışma yapılıyor. Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

30.07.2020, 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,17:49