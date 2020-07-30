Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı.
Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.
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