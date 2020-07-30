Soyer çiftine ‘süt’ suçlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Süt Kuzusu projesi kapsamında dağıtılan sütlerin bir kısmını eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (İzmir Köy-Koop) üzerinden almasıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Avukat Tarcan Ülük ve eşi Ayla Ülük, Büyükşehir'in İzmir Köy- Koop'tan süt almasının Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya gitti.

KÖY-KOOP LOGOSU

Başkan Tunç Soyer, göreve geldikten sonra projenin yıllardır birlikte yürütüldüğü Tire Süt Kooperatifi dışında eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy-Koop üzerinden de süt almaya başlamıştı. Bu çerçevede yapılan son düzenleme ile İzmir metropol ilçelerinde Süt Kuzusu kapsamındaki süt dağıtımlarını Tire Süt Kooperatifi üstlendi. Belediye, metropol dışındaki ilçelerdeki sütler için ise Köy-Koop üzerinden alım yapmayı kararlaştırdı. Bu paketlerin üzerine İzmir Köy-Koop amblemi de konulmuştu.

'FESAT KARIŞTIRMA'

Avukat Tarcan Ülük ve eşi Ayla Ülük, konuyla ilgili suç duyurusunu Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar" şeklindeki 11. maddesine dayandırdı. Şikayet dilekçesinde, Türk Ceza Kanunu'nun ihaleye fesat karıştırılma suçunu işleyen 235. maddesine atıfta bulunuldu. Dilekçede, "Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesinde yer alan suçun işlendiğine ilişkin suç şüphesi var kabul edilerek soruşturma yapılmasında kamu yararının olması sebebiyle bu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur" denildi. Söz konusu 235. madde ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyenlerle ilgili 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu projesinde Neptün Soyer'in başkanı olduğu kooperatiften alım yapması 'etik' tartışması başlatmıştı.

'KAR AMACI GÜDÜYOR'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Tarcan Ülük, kooperatiflerin kar amacı güden şirketler hukukuna tabi kuruluşlar olduğunu ifade etti. "Kar amacı güden bir kuruluşun başkanının, eşinin başkan olduğu belediye ile ticari faaliyete girmesi hem etik hem de yasal değil" diyen Tarcan Ülük, yüksek yargının bu konuda çok sayıda kararı olduğunu ve kendilerinin de suç duyurusunda bu kararlara atıfta bulunduklarını kaydetti. Ülük, Soyer'in eşinin Köy- Koop'ta herhangi bir ücret almadan görev yaptığı yönündeki açıklamalarla ilgili de "Bu bir şey ifade etmez. Konunun Neptün Hanım'ın ücret alıp almamasıyla bir ilgisi yok. Soyer, bu konuda kamuoyuna yanıltıcı bilgi sunuyor. Bu bir ticarettir. Belediye başkanı burada eşinin başkanı olduğu kuruluşla ticaret yapıyor. Bu etik de değil yasal da...Mutlak surette bunun soruşturulması gerekiyor" dedi.



'EŞİM TAMAMEN GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR'

BAŞKAN Tunç Soyer, Köy-Koop'un başında eşi Neptün Soyer'in bulunmasıyla ilgili daha önce Yeni Asır'a açıklama yapmıştı. "Pes yani" diyen Soyer, "Çok net bir şey var. Kendisi bir şey üretmiyor, satmıyor, ticaret yapmıyor ve belediye ondan bir şey satın almıyor. Kendisi bu kooperatiflerde yıllardır çalışıyor. Birlik başkanı seçilmiş, 1 kuruş huzur hakkı almıyor. Tamamen gönüllülükle yürüttüğü bir iş. Bir merak eder insan, ne kazanıyor buradan diye. Kaldı ki kooperatif ticari bir müessese değil. Doğrudan doğruya üreticisine yönelen bir şey. Süt alıyoruz biz oradaki insanları kayırmış mı oluyoruz?" açıklamasını yapmıştı.

Erhan GÜLENÇ

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