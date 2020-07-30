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Yıldırım-4 operasyonunda 8 ’lı öldürüldü

Yıldırım-4 operasyonunda 8 PKK’lı öldürüldü
Giriş Tarihi: 30.7.2020

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yıldırım- 4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personelden oluşan 67 operasyonel timin görev aldığı operasyonun ilk gününde bölgede 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde de 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

KEŞAN KAMPI ELE GEÇİRİLDİ
Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan hava destekli kara harekatında etkili sonuçlar alan Mehmetçik, 40 gün içerisinde PKK'nın en önemli barınma alanlarından olan Keşan Kampı'nı ele geçirdi. Harekatın başladığı günden bu yana 72 teröristin etkisiz hale getirildiği Haftanin bölgesinin yüzde 80'inde Mehmetçik kontrolü tamamen sağladı.

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