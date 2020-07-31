İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Tarihi Hisar Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.
Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.
Namazın bitmesinin ardından cemaate su ve tatlı ikram edildi.
AAİzmir'de trafikte havaya ateş açan maganda yakalandı İzmir'de kaçakçılık operasyonu
İzmir'de Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.