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Haberler İzmir İzmir'de Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

'de namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

'de kılınan bayram namazında uygulandı. Çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak için birlikte saf tuttu.

İzmir'de Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

31.07.2020, 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,08:38

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Tarihi Hisar Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Namazın bitmesinin ardından cemaate su ve tatlı ikram edildi.

AA

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