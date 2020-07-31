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İzmir'de Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

İzmir'de kılınan bayram namazında koronavirüs tedbirleri uygulandı. Çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

31.07.2020, 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,08:38