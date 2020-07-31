Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavga!

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

31.07.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,08:44