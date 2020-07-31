Manisa'da fabrikaların üretime devam etmesi, vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması nedeniyle vakaların arttığı ifade ediliyor. Çalışmak için İzmir'den Manisa'ya gelenlerin hastalığın yayılmasında etkili olduğu düşünülüyor. Son zamanlardaki artışların buna bağlı olduğu üzerinde duruluyor.
■ CÜNEYT HASÇELİK
■ CÜNEYT HASÇELİK
İzmir’den Manisa’ya Kovid-19 taşınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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