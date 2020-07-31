İzmir’den Manisa’ya Kovid-19 taşınıyor

Manisa'da fabrikaların üretime devam etmesi, vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması nedeniyle vakaların arttığı ifade ediliyor. Çalışmak için İzmir'den Manisa'ya gelenlerin hastalığın yayılmasında etkili olduğu düşünülüyor. Son zamanlardaki artışların buna bağlı olduğu üzerinde duruluyor.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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