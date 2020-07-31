İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı.





NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Rüzgar, ekiplerin çalışmasını uçak desteği istendi. Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 uçak, 6 helikopter ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bunun dışında Hatay ve Konya'da da yangınlar çıktı.