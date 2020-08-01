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Haberler İzmir Alaçatı’da tatilcilerin kabusu yüksek müzik

’da tatilcilerin kabusu yüksek müzik

Alaçatı’da tatilcilerin kabusu yüksek müzik
Giriş Tarihi: 1.8.2020
İZMİR Çeşme'de eğlence mekanlarının yüksek sesli müzik yayını vatandaşları bıktırdı. Eskiden sakinliğiyle bilinen Alaçatı'da gürültüden duramadıklarını söyleyen tatilciler çözüm bulunmasını istedi. Eğlence yerlerinden yükselen müzik seslerinin yerli ve yabancı turistleri de rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, Alaçatı'nın geçmişte butik otelleri, gastronomi üzerine yoğunlaşmış restoranları ve rüzgar sörfüyle öne çıktığını hatırlattı. Yıllardır tatile gelen Volkan Çep (47), müzik seslerinin sokaklara hakim olmasının Alaçatı'ya zarar verdiğini, İstanbul'dan tatile gelen ressam Fırat Yeşiltepe (42) ise müzikte düzenlemenin şart olduğunu söyledi.
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