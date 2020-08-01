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Limanı'nda gemide ! Büyümeden müdahale edildi

Limanı'nda bir gemide çıkan büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine limana gelen ekipler yangını, büyümeden yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir Limanı'nda gemide yangın! Büyümeden müdahale edildi

01.08.2020, 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,13:20

İzmir Limanı'nda demirli konteyner gemisinin güvertesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü.


İzmir Limanı B kapı 9 No'lu Rıhtıma demir atan yabancı bandıralı geminin güvertesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvertedeki konteynerde çıkan yangında yükselen dumanı fark eden gemi personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine limana gelen ekipler yangını, büyümeden yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı

DHA

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