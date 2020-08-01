İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çeşmealtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.
Urla Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
AA
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