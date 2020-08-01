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İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre, İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz yangının nedeni bilinmezken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına laındı.

01.08.2020, 19:43