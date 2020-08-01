  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Henüz yangının nedeni bilinmezken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına laındı.

İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

01.08.2020, 19:43

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeşmealtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.

Urla Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA