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Haberler İzmir İzmir'de hareketli gece! Kozmetik dükkanındaki yangında 5 iş yeri zarar gördü

'de hareketli gece! Kozmetik dükkanındaki yangında 5 iş yeri zarar gördü

'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan iş yerinde çıkan , itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

İzmir'de hareketli gece! Kozmetik dükkanındaki yangında 5 iş yeri zarar gördü

01.08.2020, 08:55

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı içerisindeki toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında iş yerinden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu.

Yangın, kısa sürede büyüyerek komşu iş yerlerine de sıçradı. 5 iş yerinin zarar gördüğü ve küçük çapta patlamaların da olduğu yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 5 iş yerinin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DHA

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