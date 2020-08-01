İzmir'deki yangında bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de dün akşam bir kozmetik mağazasında çıkan ve 4 iş yerine de sıçrayan yangının hasarı günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kozmetik mağazası başta olmak üzere yapılarda maddi hasar oluştu.



Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı 1202 Sokak içerisindeki toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde, dün akşam yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı maddelerin fazlalığı sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alındı.

İş yerlerindeki yanıcı ve yakıcı maddelerin nedeniyle zaman zaman patlamaların meydana geldiği olayda, alevlerin yükseldiği 3 katlı kozmetik dükkanı tamamen yanarken, içinde bulunan ürünler de kullanılamaz hale geldi.

Alevlerden etkilenen diğer 4 dükkanda da maddi hasar meydana geldi. İş yerlerindeki hasar ise sabah kozmetik ürünlerinin tamamen yandığı gözlenirken, hasar tespit çalışmalarının bayramın ardından başlaması bekleniyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

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