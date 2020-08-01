Önce kızını sonra kendini öldürdü

İzmir Aliağa'da 13 ay önce eşinden ayrılan yüzbaşı Ersel Tamer, eski eşiyle tartıştıktan sonra 4 yaşındaki kızı Deniz Nihan'ı silahla öldürdü, ardından beylik tabancasıyla kendi kafasına sıktı. Baba kız yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feci olay, önceki akşam Aliğa Siteler mahallesi Petrokent Sitesi'nde meydana geldi.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İddiaya göre yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılan ve kendisine kızını göstermek istemediği ileri sürülen, Isparta'da görevli 36 yaşındaki Yüzbaşı Ersel Tamer, telefonda eski karısı Semra Tamer ile tartıştı. Ardından beylik silahıyla önce 4 yaşındaki kızı Deniz Nihan'ı ardından kendini öldürdü. Arife gecesi yaşanan korkunç olayda apartman içinden art arda silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince talihsiz kızı Deniz Nihan'ın silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.







ACI HABERLE YIKILDILAR

Tüyler ürperten cinayet ve intiharın ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alan anne Semra Tamer ve kardeşi Ersan Tamer yakınları tarafından güçlükle teskin edildi. Çiftin boşanmadan önce Ağrı'da görev yaptıkları ve sonrasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıkları, baba Ersel Tamer'in çocuğunu göstermek istemediği eski eşiyle telefonda tartıştıkları öğrenildi.

FATİH ŞENDİL