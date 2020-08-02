Dumana boğulduk

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bugünlerde Ege'nin pek çok noktasında ormanlık ve otluk alanlarda yangınlar çıktı. Aydın, Manisa, Balıkesir ile Muğla'nın Fethiye, Bodrum; İzmir'in de Bornova, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan yangınların ana nedeninin ne olduğu henüz belirlenemezken Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye birimleri yangınlara havadan ve karadan müdahalede etti.



HOMEROS VADİSİ'NDE

İzmir'in Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın dün saat 15.00 sıralarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü. Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Yangın kontrol altına alındı.



TATLITUĞ'UN YAZLIĞI VAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Faralya koyunun hem üst tarafında Kelebekler Vadisi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale etti. Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Bayraklı tepe mevkiinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da yazlığının olduğu öğrenildi.





ALEVLERE TESLİM

Aydın'ın Gökbel Dağı'nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yüzlerce ağaç alevlere teslim oldu. Yangına havadan helikopter ile karadan da arazöz ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle yüzlerce ağaç küle döndü.



35 HEKTAR ALAN YANDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında 35 hektar alan zarar gördü. Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye araçları, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti.



■ MURAT YALÇIN/İHSAN KARATAŞ/ MERT ALPDÜNDAR