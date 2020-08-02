Emekli polis müdürüne ters kelepçe

İzmir Barosu avukatlarından emekli emniyet müdürü Emrullah Aksakal, İzmir Adliyesi'nde karşılaştığı muamele karşısında neye uğradığını şaşırdı. Alınan bilgiye göre Aksakal, İzmir Adliyesi'ne her zamanki gibi 'Avukat Girişi' yazan yerden girmek istedi ancak kapıda duran özel güvenlikçiler, 'Avukat girişi değişti. Vatandaş kapısına gidin' dedi. Aksakal da buna karşılık 'Savcılığa iletin Avukat Girişi yazısı hala duruyor' yanıtını verince taraflar arasında sözlü tartışma oldu. Güvenlik görevlisi bir anda Aksakal'ın üzerine yürürken, olay yerine gelen görevli polis memurları İ.K. ile O.D. de iddiaya göre emekli emniyet müdürü olduğunu söylemesine rağmen Avukat Emrullah Aksakal'a ters kelepçe yaparak bina içindeki Adliye Polis Merkezi'ne götürdü.



'KAMERALAR KAYDETTİ'

Aksakal kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken, adliyedeki iki polis memurundan ve özel güvenlik personelinden şikayetçi oldu.





Aksakal güvenlik kameralarında yaşananların hepsinin kayıtlı olduğunu söyledi. 25 yıl emniyet teşkilatında bulunan ve 15 yıldır da İzmir Barosu'na bağlı avukatlık yapan Emrullah Aksakal, "Ters kelepçeli şekilde beni koridordan götürmek isteyen polislere, 'Yapmayın, beni millete rezil etmeyin, kime sorsanız beni herkes tanır' dedim ancak dinlemediler. O halde adliye içindeki karakola kadar yürütüldüm. Kısacası ekmeğimle oynadılar. Gezdirmeden giriş kapısında da kimlik tespiti mi yapabilirlerdi" diye konuştu.

METİN BURMALI