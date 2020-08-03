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Haberler İzmir Bütün plajlarda aynı manzara

Bütün plajlarda aynı manzara

Bütün plajlarda aynı manzara
Giriş Tarihi: 3.8.2020
KURBAN Bayramı tatilinde Türkiye'nin bütün sahillerinde benzer görüntüler ortaya çıktı. İzmir'in yanı sıra, Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir gibi plajlarıyla ünlü tatil beldelerinde de aşırı yoğunlukla birlikte korona önlemleri unutuldu. Fethiye Ölüdeniz'de trafik zaman zaman kilitlenirken, vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüdü. Tatilciler akın ettiği Antalya Konyaaltı sahili de pandemi döneminde ilk kez bu kadar yoğun görüldü.

■ MURAT YALÇIN - ERDOĞAN CANKUŞ
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