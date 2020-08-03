Foça’da tekne battı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Foça ilçesinin açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin yavaş yavaş sulara gömüldüğünü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer teknedekiler hemen yardıma koştu. Teknede bulunan 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahaleyi yaptı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri sudan çıkartılırken, sağ kurtarılan vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

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