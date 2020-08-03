İzmir’de kanlı gece

İzmır'de önceki gece silahlar konuştu. Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde meydana gelen üç ayrı olayda, 5 kişi yaralandı. Karşıyaka'da ciğerci dükkanı işleten Mehmet Şakir Yüceli ve üvey oğlu Sertan Yılmaz ile Davut Üçgül ve yanındaki iki arkadaşı arasında çıkan alacak verecek meselesinde silahlar konuştu. Davut Üçgül (45), Mehmet Şakir Yücel (55), Sertan Yılmaz (25) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları kurşunlarla yaralandı.



POLİS EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI

Bayraklı'da tekel bayi işleten Canip Köse (57), dükkanından alışveriş yapan motosikletli ve yüzleri kapalı iki kişi tarafından vuruldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralanan Köse hastaneye kaldırıldı. Konak'ta yaşanan olayda ise, Latif Sami Usta (18) isimli genç kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Usta, ticari taksiden bir şahsın kendisine doğru ateş ettiğini ve aynı araçla olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis ekipleri saldırganlar için arama çalışmaları başlattı.



FATİH ŞENDİL (ÖZEL)

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