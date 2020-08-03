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Haberler İzmir Menderes’te korkutan orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

’te korkutan ! Havadan müdahale tekrar başladı

'in ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden orman yangınına havadan müdahale, gece saatlerinde sona erdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

Menderes’te korkutan orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

03.08.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,09:14

İzmir'in Menderes ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden orman yangınına havadan müdahale, gece saatlerinde sona erdi.

Rüzgar nedeniyle saatlerdir etkisini sürdüren yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

DHA

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