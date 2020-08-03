İzmir'in Menderes ilçesinde dün akşamdan itibaren devam eden orman yangınına havadan müdahale, gece saatlerinde sona erdi.
Rüzgar nedeniyle saatlerdir etkisini sürdüren yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.
DHAMenderes’teki yangın Kuşadası Körfezi’nde Ahmetbeyli’ye sıçradı Foça'daki tekne faciası öncesi son fotoğrafları bu oldu
Menderes’te korkutan orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.