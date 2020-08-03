Sahillerde Kovid-19 unutuldu korona dalgası denizden gelecek

Kurban Bayramı tatilinde sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahillerde aldı. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı İzmir'in dünyaca ünlü Çeşme Ilıca plajında kulaç atacak yer bile kalmadı. İlçenin girişinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı da doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğu, bayramın ikinci gününde 1 milyonu aşarken, korona virüste yeni dalga korkusu da gündeme geldi.



ILICA YOLU TIKANDI

Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi. Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları da erken saatlerde doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme'ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, "Geldiğimize pişman olduk. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Her yer dolu. Tüm ülke buraya gelmiş gibi" diye konuştu. Esnaf Selim Akbaykal ise doluluktan memnun olduklarını söyledi. Akbaykal, "1 Haziran öncesi sadece paket servisi yapıyorduk. Daha sonra servis yapmaya başladık. Bayram tatili ile işlerimiz daha da arttı" dedi. Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, "Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi. Şu an yüzde 85-90'lara ulaştık" açıklamasını yaptı.



'R DEĞERİ' KİLİT ÖNEM TAŞIYOR

Virüsü kapmış bir kişinin virüsü yeni bir kişiye bulaştırmasını ifade eden "R değeri" adını reprodüksiyon kelimesinden alıyor. R değeri, enfekte kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. Almanya'da R değeri, Temmuz ayı sonunda 1'in üzerine çıktı. Bunun sorumlusunun, kurallara uymaksızın bir araya gelen, seyahat eden ve virüsü taşıyan tatilciler olması olası. Uzmanlar, R değerinin daha da yükselmesi sonucu ikinci dalganın başlayabileceğine işaret ediyor.