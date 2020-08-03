Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den İzmir yangını ile ilgili açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İzmir ve Manisa'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Eğer birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Orman alanlarını kullanırken, zirai alanların temizlenmesiyle ilgili faaliyet gösterirken çok çok dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Şükürler olsun. Ciddi bir miktarda parça parça olsa denize kadar olan arazinin yanması maalesef söz konusu. Korkumuz ve endişemiz burada atlamalı olarak giden yangının birleşmesi ve tamamen alanın yanmasıydı. Parça parça yanmış olması tabi ki üzüntümüzü bir miktar hafifletti diyebiliriz.

Son günlerde özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.

Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı. İzmir'de de bir hafta içerisinde 20 orman yangını, 13 ziraat yangını olmak üzere İzmir'de de toplam 33 yangına müdahale ettik.

Son üç yılda 2020 yılı, yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıyayız.

İzmir için, Menderes için geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar yüzde 90 insan hatasıdır. Yüzde 90 insan hatasının olduğu yerde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Eğer birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Orman alanlarını kullanırken, zirai alanların temizlenmesiyle ilgili faaliyet gösterirken çok çok dikkatli olmamız lazım.

Arkadaşların bir tespiti var. Bir başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Bunun yanlışlıkla çıkarılabilmiş olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir ama kesin rakamları arkadaşlarımız ölçüm yaptıktan sonra açıklayacaklar. Olayla ilgili bir gözaltı var.

MENDERES'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Çile Mahallesi yakınlarında dün 13.24'te başlayan yangınla ilgili soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi.

E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, ateşi kontrol edemeyince bölgeden araçla uzaklaştıkları yönündeki tespitlerin ardından zanlı gözaltına alındı. E.Y'nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Dün Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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