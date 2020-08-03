Yangın kahramanı Hasan

İzmir Menderes'teki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangını kontrol altına almak için uğraşan ekiplere, Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi. Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan, avuçlarına ve tişörtüne doldurduğu toprakları yangın bölgesine taşıdı. Alevlere toprak atarak, yangını söndürmek için mücadele veren 2 çocuk babası Hasan'ın hikayesi yürek burktu.





'BU MEMLEKETE NE YAPSAK AZDIR'

Derme çatma bir evde yaşayan ve bölgedeki tarlalarda günlük işlerde çalışarak ailesine bakan savaş mağduru Hasan, hayatının yaklaşık 8 yıl önce Esed rejiminin Haseke bölgesine kimyasal silahlarla saldırmasının ardından kabusa döndü. Saldırıda yaralanınca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getirildiğini belirten Hasan, "Liseyi bitirmiştim ve inşaat mühendisliği okumak istiyordum. Suriye'deki savaşta kimyasal atılınca nefessiz kalmışım. 7 ay Ceylanpınar'daki hastanede tedavi gördüm. İyileştikten sonra çalışmak için İzmir'e geldim. Evlendim 2 çocuğum oldu, eşim hamile. Burası artık bizim asıl vatanımız oldu. Türkiye için ne yaparsak azdır" dedi. Yangının söndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan, "Esed bize kimyasal atarken Türkiye orman yangınlarını söndürmek için bile uçaklarla su atıyordu. Bize kucak açan Türkiye'ye tabii ki biz de elimizden geldiğince destek olacağız" dedi.