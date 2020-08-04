Bayramda susuz kaldılar

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Ömer Çelikkol, 4 gün boyunca evindeki çeşmelerden su akmadığı için ailece Kurban Bayramı'nı susuz geçirdiklerini söyledi.

İZSU İLGİLENMEDİ

SU kesintisine yol açan arızanın giderilmesi için İZSU'ya başvurmalarına rağmen sorunlarına bir çözüm bulunmadığını söyleyen Çelikkol, "Yıl 2020 ancak biz hala CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde 1970'lerde yaşıyoruz" dedi. Bayraklı Doğançay Mahallesi 7195/6 Sokak'ta oturan Çelikkol ailesi, Kurban Bayramı'nı susuz geçirdi. Su kesintisi nedeni ile İZSU'ya başvurduklarını ancak görevlilerin yeteri kadar kendileri ile ilgilenmediğini de belirten Çelikkol, "Bayram temizliği yapamadık. Lavaboyu kullanan misafirlerimize bayramda bidonlarla su verdik. Çözüm istedik 'Nereye şikayet ederseniz edin' diye yanıt verdiler" dedi.





Metin BURMALI