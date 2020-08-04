Ege’nin ciğerleri yandı

Ege'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları etkili rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yoğun çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangınlar sonrası soğutma işlemlerine geçildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çile Mahallesi'nde çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangının başlama nedeniyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtip, yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığını söyledi.



İZMİR'DE 1 HAFTADA 33 YANGIN

SON 1 haftalık yangınlarla ilgili genel bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 de ziraat yangını çıktı. İzmir'de de 1 hafta içinde 20 orman yangını 13 ziraat yangını olmak üzere toplam 33 yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangınların yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: Kasıtlı olarak yangın çıkarıldıysa bunun cezası müebbet hapistir. Kusurlu olarak yangın çıktıysa da ciddi yargılama bedelleri ve hapis cezası vardır. Orman alanlarını kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Gerekli tedbirleri almalıyız" dedi.