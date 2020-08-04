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Haberler İzmir Foça’da rezaletin fotoğrafı

Foça’da rezaletin fotoğrafı

Foça’da rezaletin fotoğrafı
Giriş Tarihi: 4.8.2020

İzmir Foça'da Kurban Bayramı tatilinde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. İlçe merkezindeki plajın büyük bölümü çadır kuranların işgaline uğrarken, bu bölgedeki iskelelerde alkol alıp sabahlayanların sızmış görüntüleri de tepki çekti. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün adam yaralamaya azmettirme suçlamasıyla yargılandığı ilçede bitmek bilmeyen sorunlar vatandaşları da isyan ettirdi. Foçalılar, "Plaj ve iskelelerin bu manzarası ilçemize yakışmıyor. Yetkililer uyuyor mu, ilçenin bu halini düzeltmek için kimse harekete geçmiyor" diye konuştu.

İskelelerde alkol alıp sızan kişiler Foçalıları tedirgin etti.


Foça merkezdeki plaj, çadırcıların işgaline uğradı.

ERHAN GÜLENÇ (ÖZEL)

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